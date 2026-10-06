Neon планирует выдвинуть Юру Борисова на «Оскар» за главную роль

Студия Neon намерена заявить Юру Борисова в категории «Лучший актер» на «Оскар – 2027» за роль в фильме Луки Гуаданьино «Искусственный», сообщает Сноб .

По данным Variety, в биографической ленте Борисов сыграл сооснователя OpenAI Илью Суцкевера. Эндрю Гарфилд исполнил роль главы компании Сэма Альтмана. Моника Барбаро, сыгравшая бывшего технического директора Мирy Мурати, может претендовать на награду за женскую роль второго плана. Создатели намерены представить картину во всех главных категориях, включая лучший фильм, режиссуру и сценарий.

Сюжет описывает события ноября 2023 года: Альтман внезапно покинул пост гендиректора OpenAI, а спустя пять дней вернулся в компанию. Мировая премьера фильма состоится 25 декабря.

Сначала от показа картины отказалась Amazon — предположительно, из-за спорного образа Альтмана. Затем отказы последовали от Netflix, A24, Focus Features и Warner Bros. В итоге Neon выкупила права на прокат.

Борисов уже претендовал на «Оскар»: в прошлом году его номинировали за роль второго плана в драме Шона Бэйкера «Анора». Награду тогда получил Киран Калкин за фильм «Настоящая боль».

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