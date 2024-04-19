Немоляева сыграла старушку в драме «Чайка», поставленной ее внучкой

Актриса Светлана Немоляева перевоплотилась в старушку в драме «Чайка». Фильм — первый режиссерский опыт ее внучки Полины Лазаревой, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Артистка подчеркнула, что девушке удалось привлечь к съемкам прекрасный актерский состав. Немоляева назвала эту работу бесценной, так как сценаристом выступил ее близкий человек.

«Возможно, я не объективна, потому что очень люблю свою внучку, но, на мой взгляд, у нее получилось очень современное интересное кино», — поделилась впечатлениями звезда «Служебного романа».

Главные роли в картине достались Юрию Быкову и Вере Кинчевой. Также в киноленте появятся сын Немоляевой и отец Полины Александр Лазарев.

Актриса добавила, что, несмотря на многолетний опыт, на съемочной площадке она прислушивалась к позиции внучки и выполняла все ее просьбы.