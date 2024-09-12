Известный продюсер Степан Разин, который работал с группами «Мираж», «Каролина», «Божья коровка», певцом Ромой Жуковым и множеством других популярных артистов 1990-х годов, рассказал, что Алла Пугачева звонила и угрожала ему, сообщает NEWS.ru .

В конце 90-х годов продюсер начал издавать газету, называвшуюся «МУЗОН». Тогда одна из статей вызвала бурную реакцию Пугачевой. Журналисты отметили, что у Примадонны прокуренный голос, и это стало предметом горячих обсуждений.

Разин вспомнил, что вечером ему позвонили на домашний телефон с угрозами.

«Такой-сякой Разин, срочно убери эту заметку, если не уберешь, я тебя закопаю», — раздавалось по ту сторону телефона, вспомнил продюсер.

Разин пытался объяснить, что никак не может убрать эту заметку, поскольку газета уже находилась в продаже, однако Примадонна не желала этого слушать.

«Прокричалась и трубку бросила», — отметил продюсер.

Он добавил, что его, конечно, никто не «закопал». Разин предположил, что Пугачевой просто нужно было высказаться. Тем не менее продюсер признал, что Примадонна в то время была влиятельной фигурой.

По словам Разина, если ситуация затрагивала интересы Пугачевой, она и в правду могла приехать и разобраться — и с чиновниками, и даже «с бандитами». Однако певица определенно не управляла всем шоу-бизнесом, поскольку у нее просто не было на это времени и, что важнее, желания, заключил продюсер.