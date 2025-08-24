Не стало Джерри Эдлера: звезда «Клана Сопрано» ушел из жизни в 96 лет

Звезда «Клана Сопрано» Джерри Эдлер ушел из жизни в 96 лет

Американский режиссер и актер, известный массовому зрителю по сериалам «Хорошая жена» и «Клан Сопрано», Джерри Эдлер скончался на 97-м году жизни. Об этом сообщил Hollywood Reporter со ссылкой на семью актера, пишет РБК .

Эдлер родился в 1929 году в Нью-Йорке. Получив образование в Сиракузском университете, он начал свой творческий путь в 1951 году как театральный режиссер. В его послужном списке — постановки известных мюзиклов, включая «Мою прекрасную леди», «О тебе я пою» и «Яблоню».

Помимо работы над бродвейскими шоу, Эдлер также был задействован в создании знаменитой «Санта-Барбары» в качестве помощника режиссера.

Актерский путь начался для Эдлера уже в зрелом возрасте — после 60 лет. Его дебютом стало участие в научно-фантастическом телесериале «Квантовый скачок». Позднее фильмография артиста пополнилась разнообразными проектами, среди которых «Загадочное убийство в Манхэттене», «Бруклинский мост», «Самый жестокий год» и «Этим утром в Нью-Йорке».

Где и когда похоронят Джерри Эдлера, а также причина его смерти пока не сообщается.