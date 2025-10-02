«Не формат»: певица МакSим рассказала о тернистом пути к славе

Певица МакSим (Марина Абросимова) поделилась историей начала своей звездной карьеры. После школы она уехала из родного города в Москву, жила в районе Перово и зарабатывала только «на хлеб и перекус» выступлениями в ночных клубах, сообщает Сноб .

«Я ходила по радиостанциям — сначала оставляла диски охране на КПП, потом до меня дошло, что надо проситься в концертный отдел. Мне тогда отвечали: „Не формат“. Иногда даже встречаться не хотели. Ну, а смысл? Я была обычной девочкой, без бюджета, на который можно было бы раскрутить человека, снять клип и т. д», — рассказала певица.

По ее словам, первым крупным успехом стало приглашение на большой фестиваль электронной музыки «Вспышка» в Санкт-Петербурге: там 14 тысяч человек запели «Трудный возраст» вместе с ней. Затем с этой записью МакSим отправилась в Gala Records, где уже удалось раскрутиться.

Начинающей звезде нравилось петь везде: в Казани она выступала в ресторанах и клубах, а со временем она научилась завоевывать публику и в столице.

