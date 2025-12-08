Названы номинанты на «Золотой глобус»

«Франкенштейн» и «Битва за битвой» номинированы на премию «Золотой глобус»

11 января следующего года состоится 83-я ежегодная церемония вручения премии «Золотой глобус» за заслуги в области кинематографа и телевидения. Список претендентов опубликован на сайте премии.

Так, в категории «Лучший фильм» за награду будут бороться картины «Франкенштейн», «Битва за битвой», «Хэмнет», «Формула-1», «Грешники» и «Сират».

Лучшего режиссера будут выбирать среди Пола Томаса Андерсона, Гильермо дель Торо, Райана Куглера, Джафара Панахи, Йоакима Триера и Хлои Чжао.

В номинации на звание лучшего драматического актера будут участвовать Оскар Айзек, Дуэйн Джонсон, Майкл Б. Джордан, Вагнер Моура, Джереми Аллен Уайт и Джоэл Эдгертон. Джесси Бакли, Ева Виктор, Дженнифер Лоуренс, Ренате Реинсве, Джулия Робертс и Тесса Томпсон поборются за звание лучшей актрисы в драме.

Кроме того, на звание лучшего актера в мюзикле или комедии претендуют Тимоти Шаламе, Джордж Клуни, Леонардо ДиКаприо, Итан Хоук, Ли Бен Хон и Джесси Племонс. Лучшей комедийной актрисы может стать Роуз Бирн, Синтия Эриво, Кейт Хадсон, Чейз Инфинити, Аманда Сейфрид и Эмма Стоун.

Премия присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы. Первая церемония прошла в 1944 году. Награды вручают за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. Церемония проходит ежегодно в январе. Победителей объявляют по результатам голосования порядка 90 международных журналистов, живущих в Голливуде.

