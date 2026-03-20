Названы главные тренды Московской недели моды

В Москве завершилась шестая Московская неделя моды, где представили около 300 брендов. Стилист Родина перечислила ключевые тренды сезона, сообщает kp.ru .

В столичном Манеже прошла Московская неделя моды, объединившая российские и зарубежные марки. Среди главных тенденций — объемные длинные пальто в сочетании с юбками-карандашами и элегантными брюками. Тотальный оверсайз уступил место более женственным силуэтам.

Юбки стали одним из центральных элементов гардероба: от мини до макси, прямые и плиссированные. Их комбинируют с олимпийками, толстовками и сапогами-трубами или балетками. В моду вернулись кожаные плащи в стиле 90-х, ретро-бомберы и замшевые куртки, которые дополняют акцентной обувью и очками.

В палитре сезона — розовый, коричневый, белый и особенно зеленый. Популярны изумрудные и оттенки хаки, а также кожаные костюмы с юбками. Не теряют актуальности анималистичные принты: зебра, леопард и коровий рисунок. В тренде и черно-белый горох с красными акцентами.

Сохраняется интерес к эстетике нулевых: клеш, низкая посадка брюк и широкие ремни. Дизайнеры также предлагают акцентировать внимание на капроновых гольфах и чулках и продолжать носить сапоги-трубы с мини и миди.

