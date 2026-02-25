Названа причина смерти актера из «33 квадратных метров» Антонова

62-летний актер Василий Антонов, известный по роли дедушки в сериале «33 квадратных метра», умер от пневмонии. Об этом рассказал его друг, телеведущий Павел Кабанов, сообщает РИА Новости .

По словам мужчины, Антонов был госпитализирован в больницу с воспалением легких. Кабанов предположил, что актер мог заразиться коронавирусом. Жена Антонова разговаривала с ним по телефону перед смертью.

«Насколько я знаю, его жена собиралась его навестить и разговаривала с ним вечером накануне. Утром ей позвонили и сказали, что уже его нет», — рассказал телеведущий.

Кабанов добавил, что друзья актера до последнего помогали оплачивать его лечение.

Антонов много лет играл в сериале «33 квадратных метра» и иных проектах «О.С.П-студии». Он ушел из жизни 13 февраля. Ранее сообщалось, что актер мог скончаться из-за алкогольной интоксикации.

