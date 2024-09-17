Названа дата выхода сериала по «Гарри Поттеру»
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Гендиректор телеканала HBO Кейси Блойс заявил, что сериал на основе франшизы «Гарри Поттер» запустят не раньше 2026–2027 годов. По словам бизнесмена, проект только начинается развиваться, и пока рано объявлять точную дату премьеры, сообщает газета «Петербургский дневник».
Кресло постановщика в будущей киноновинке займет Марк Майлод, работавший над сериалом «Наследники». По словам авторов ленты, их шоу возьмет за основу оригинальные книги Джоан Роулинг о Поттере. Команда проекта обещала насытить сериал мелкими деталями, которых с каждым новым фильмом саги становилось все меньше.
«Сценаристы только начинают свою работу, и нам пока сложно определять сроки выхода серии в эфир», — предупредил гендир HBO Блойс.
Сериал, по словам авторов, заново расскажет историю Гарри Поттера.