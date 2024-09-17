Названа дата выхода сериала по «Гарри Поттеру»

Гендир HBO Блойс: сериал по Гарри Поттеру выйдет не раньше 2026–2027 годов

Гендиректор телеканала HBO Кейси Блойс заявил, что сериал на основе франшизы «Гарри Поттер» запустят не раньше 2026–2027 годов. По словам бизнесмена, проект только начинается развиваться, и пока рано объявлять точную дату премьеры, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Кресло постановщика в будущей киноновинке займет Марк Майлод, работавший над сериалом «Наследники». По словам авторов ленты, их шоу возьмет за основу оригинальные книги Джоан Роулинг о Поттере. Команда проекта обещала насытить сериал мелкими деталями, которых с каждым новым фильмом саги становилось все меньше.

«Сценаристы только начинают свою работу, и нам пока сложно определять сроки выхода серии в эфир», — предупредил гендир HBO Блойс.

Сериал, по словам авторов, заново расскажет историю Гарри Поттера.