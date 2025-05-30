Навка озвучила состояние Чернышева через год после смерти Заворотнюк

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поделилась информацией о состоянии фигуриста Петра Чернышева, мужа ушедшей из жизни актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает Газета.ru .

29 мая, в годовщину смерти звезды сериала «Моя прекрасная няня», Чернышев вместе с Навкой посетил Троекуровское кладбище, чтобы почтить память супруги.

«Все нормально. Петя работает, он живет, у него есть дочка, жизнь продолжается. Он помнит, любит», — отметила Навка, признавшись, что не хотела бы особенно затрагивать эту тему.

Анастасия Заворотнюк скончалась 29 мая 2024 года после долгой борьбы с онкозаболеванием, ей было 53 года. Она прожила в браке с Чернышевым более 15 лет. В этом союзе родилась дочь Мила.

Заворотнюк получила широкую известность благодаря главной роли няни Вики в популярном ситкоме 2000-х «Моя прекрасная няня». Среди других ее работ можно отметить фильмы «Код Апокалипсиса», «Служебный роман. Наше время» и «Мамы».