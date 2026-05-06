«Навязанный позитив вызовет цинизм»: почему россияне любят антиутопии

Психолог Даниил Лисицын рассказал РИАМО, почему российские зрители так любят мрачные антиутопии вроде Fallout, «Черного зеркала» или сериала «Одни из нас». По его словам, популярность таких сюжетов — не причина социальной депрессии, а защитный механизм психики.

Лисицын объяснил, что люди выбирают тревожные сценарии, потому что они резонируют с их внутренним состоянием и глобальной неопределенностью. Это безопасный способ прожить страх.

Психолог высказал свое мнение на фоне заявления замначальника управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Алексея Семенова, который считает, что сериалы Fallout и Paradise являются деструктивными. Там будущее представлено как ядерный постапокалипсис или господство искусственного интеллекта над руинами цивилизации. Подобные антиутопии, по словам представителя Кремля, парализуют волю людей, лишая их манящих ориентиров и созидательной энергии.

Обвинять кино в унынии зрителей — значит путать зеркало с отражением. Попытка навязать обществу позитив через «госзаказ на утопию», по мнению психолога, обречена на провал. Психика не терпит фальши: когда экранная картинка расходится с реальностью, у человека возникает жесткий когнитивный диссонанс. Искусственный оптимизм вызовет лишь цинизм, иронию и отторжение.

Образ будущего, подчеркнул Лисицын, формируется не сценаристами, а повседневным опытом — экономикой, ощущением безопасности и уверенностью в завтрашнем дне. Кино только подсвечивает коллективное бессознательное.

Если зрителей вгоняет в тоску «Рассказ служанки» или фильмы-катастрофы, то лишь потому, что они подсознательно узнают в них свои настоящие страхи, которые невозможно просто заглушить, резюмировал Лисицын.

