Научный журналист объяснил, как медицинские эксперименты вдохновили Булгакова

Врач и научный журналист Алексей Водовозов на лекции в Петербурге рассказал, что повесть Михаила Булгакова «Собачье сердце» была вдохновлена реальными медицинскими экспериментами начала XX века, включая опыты по омоложению и оживлению животных, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Водовозов провел лекцию в библиотеке имени Маяковского, где рассказал о научных и медицинских экспериментах, повлиявших на создание повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». По словам Водовозова, произведение появилось на фоне шокирующих опытов с животными, которые проводились в начале XX века, включая попытки омоложения и оживления головы собаки.

Врач отметил, что одним из прототипов профессора Преображенского стал Александр Богданов — врач и писатель, основавший институт переливания крови. Богданов проводил эксперименты по омоложению с помощью переливания крови, однако погиб после неудачной процедуры. Еще одним примером стал физиолог Сергей Брюхоненко, который в 1920-х годах демонстрировал работу головы собаки, отделенной от тела, с помощью специального аппарата искусственного кровообращения.

Водовозов также рассказал, что реальным прототипом профессора Преображенского мог быть дядя Булгакова — московский гинеколог Николай Покровский. Многие черты персонажа и детали повести совпадают с личностью и профессиональной деятельностью Покровского. Кроме того, Булгаков вдохновлялся экспериментами французского хирурга Сергея Воронова, занимавшегося омоложением.

Лектор подчеркнул, что знание научного контекста помогает понять, почему «Собачье сердце» было написано именно в 1920-х годах. После лекции Водовозов ответил на вопросы слушателей о развитии современной науки и этических границах экспериментов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.