Научная конференция «Голицынские чтения» пройдет 24 и 25 января в Одинцове

Научная конференция «Голицынские чтения: Хозяева и гости усадьбы Вяземы» состоится 24 и 25 января в усадьбе Вяземы Государственного историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина в Одинцовском округе, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Мероприятие приурочено к нескольким памятным датам: 200-летию восстания декабристов, 255-летию со дня рождения князя Дмитрия Голицына — владельца усадьбы Вяземы и героя Отечественной войны 1812 года, а также 285-летию княгини Натальи Голицыной.

В конференции примут участие ученые, краеведы и музейные работники. Они обсудят историю усадеб Большие Вяземы и Захарово, род князей Голицыных, жизнь и творчество А.С. Пушкина, а также события Отечественной войны 1812 года.

В рамках мероприятия пройдут концерты «Музыкальный фейерверк» и «Татьянин день». Гости услышат произведения Чайковского, Римского-Корсакова, Варламова, Булахова, Давыдова, Глинки и Грига в исполнении лауреатов международных конкурсов.

Начало конференции в 10:00. Вход свободный. Подробная информация размещена на сайте музея-заповедника А.С. Пушкина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на торжественном мероприятии в доме правительства.

«Для меня большая честь и гордость видеть вас, общаться с вами. Всегда, во все времена под руководством неравнодушных, патриотичных, заботливых людей наше ветеранское движение было очень значимо для Подмосковья. В какой бы уголок области мы ни приезжали, везде заметна эта патриотическая нотка, вовлеченность наших детей, понимание, что сделали наши предки и то, что делают сегодня наши ребята на передовой», — высказался Воробьев.