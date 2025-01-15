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Национальный культурный центр Украины стал «Культурным центром на Арбате»

Национальный культурный центр Украины в Москве сменил название на «Культурный центр на Арбате», сообщает РИА Новости .

В центре по-прежнему проходят мероприятия с участием российских, украинских и белорусских религиозных деятелей, публицистов и артистов, сказано в публикации.

Центр был учрежден министерством культуры Украины и открыт 27 ноября 1998 года. Учреждение прекратило деятельность в 2022 году.

Ранее суд взыскал с центра около миллиона рублей за необоснованное обогащение.