Наталья Штурм потратила 140 тысяч рублей на подготовку внука к школе

Певица Штурм рассказала о расходах на сборы в первый класс частной школы

Певица Наталья Штурм рассказала, что подготовка ее внука Даниэля к поступлению в первый класс частной школы обошлась семье примерно в 140 тысяч рублей, сообщает сайт MK.Ru .

Внук Натальи Штурм Даниэль в этом году пошел в первый класс. Артистка лично присутствовала на школьной линейке и поделилась подробностями подготовки к учебному году.

По словам Штурм, семья не экономила на сборах внука в школу. Пиджак для Даниэля стоил 8 500 рублей, рубашка — 3 000 рублей, обувь — 4 500 рублей. Самыми дорогими оказались брюки, купленные в Милане за 30 тысяч рублей. Школьная форма обошлась еще в 10 тысяч рублей.

На учебники и канцтовары семья потратила по 10 тысяч рублей. Обучение в частной школе с православным уклоном стоит 53 800 рублей в месяц. Дополнительно были куплены букет для учительницы за 3 500 рублей и оплачен праздничный банкет за 6 000 рублей.

В целом, по словам певицы, подготовка внука к школе обошлась примерно в 140 тысяч рублей.

Штурм призналась, что этот день был очень трогательным для всей семьи.