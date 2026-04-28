«Насосала ты себе на BMW»: песня на концерте «Фактора 2» шокировала фанатов

На концерте группы «Фактор 2» в Самаре со сцены спели песню про девушку, которая «насосала себе на BMW». Фанаты были шокированы этой композицией, поскольку до нее репертуар был более приличным, рассказала одна из посетительниц концерта в своих соцсетях.

«Насосала, насосала ты себе на BMW. Но а мне сосать не стала», — спел участник группы.

Пользовательница пожаловалась, что «подобной дичи» на концерте никто не ожидал. Ей было «стыдно слушать» композицию.

В комментариях другая пользовательница отметила, что песню написал звукорежиссер коллектива Андрей Биг. Он не является участником группы, а просто отдельный артист, которому помогают в развитии. Частью репертуара «Фактора 2» эта композиция не является.

