Наш любимый спит: Симоньян рассказала о состоянии Тиграна Кеосаяна

Главред телеканала RT, журналистка Маргарита Симоньян рассказала о состоянии ее мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна. По ее словам, кинематографист до сих пор находится в коме, ничего не изменилось.

Симоньян поблагодарила всех, кто молится о здоровье ее супруга. Она отметила, что это большое количество людей. Многие из них переживают, не получая новостей, пишут журналистке. Она призналась, что ей нечего сообщить.

«Состояние прежнее. Наш любимый спит, а мы с детьми и обеими нашими мамами ждем. И будем ждать столько, сколько понадобится», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

9 января 2024 года стало известно о том, что режиссер, продюсер и телеведущий Тигран Кеосаян находится в коме после перенесенной клинической смерти.

В материале РИАМО рассказываем о творческой биографии режиссера, его самых знаменитых работах, а также о том, что известно о его состоянии здоровья на данный момент.