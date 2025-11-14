Народные художественные промыслы Подмосковья выходят на новый уровень

сегодня в 17:04

13 ноября в Московской области состоялось заседание координационного совета по вопросам развития, сохранения и поддержки народных художественных промыслов при Московском областном региональном отделении «Союза женщин России». Как рассказали в министерстве культуры и туризма Московской области, мероприятие объединило экспертов, представителей органов власти и художественного сообщества для выработки ключевых направлений государственной политики в сфере поддержки НХП. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

На заседании обсуждали комплекс вопросов об интеграции народных художественных промыслов в современную креативную экономику региона и страны. Также принято решение о кадровом изменении состава Координационного совета для усиления эффективности работы.

Основные решения, принятые на заседание Координационного совета по вопросам развития сохранения и поддержки народных художественных промыслов Подмосковья:

В закон «О народных художественных промыслах» предложено внести ряд изменений, которые откроют новые возможности для государственной поддержки отрасли.

Подготовлено предложения от Московской области для включения в проект Концепции развития креативных индустрий до 2030 года. Определен порядок действий по продвижению брендов подмосковных промыслов в коллекции брендов регионов России.

Принято решение о создании Совета по креативным индустриям для координации поддержки творческих отраслей, включая НХП.

Кроме этого, обсуждались вопросы по государственной охране НХП и комплексе мер государственной поддержки субъектов НХП на региональном и федеральном уровнях.

По итогам проведенного заседания Координационного совета, принятые решения создадут базу для систематической работы по интеграции НХП в креативную экономику, обеспечению их правовой защиты и повышению их популярности в обществе.

