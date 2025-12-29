Народную артистку РФ Алентову похоронили на кладбище в Москве

Народную артистку России Веру Алентову похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Ее гроб находится рядом с супругом, народным артистом РСФСР Владимиром Меньшовым, сообщает корреспондент ТАСС .

Алентову похоронили на центральной аллее кладбища. Ее гроб находится на участке №5.

На опубликованной записи видно, что на похороны собралось огромное количество людей. Перед процедурой погребения Алентовой толпа разразилась аплодисментами в ее честь в последний раз.

Народная артистка России умерла 25 декабря в 83 года. Она плохо себя почувствовала во время панихиды коллеге Анатолию Лобоцкому. Женщину госпитализировали, но она умерла в больнице.

Алентова стала известна во всем мире, благодаря роли в «Москва слезам не верит». Картина получила «Оскар» в 1981 году. Она выиграла в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

