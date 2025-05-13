Народная артистка России Ольга Широкова умерла на 80-м году жизни

12 мая на 80-м году жизни умерла народная артистка России, лауреат премии мэрии Москвы в области литературы и искусства Ольга Широкова. Она оставила после себя яркий след в мире театра и кино, сообщает «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Московского театрального центра «Вишневый сад».

В театральном центре подчеркнули, что Широкова занимала особое место в истории «Вишневого сада», являясь одной из его ключевых фигур и своего рода символом.

Среди наиболее ярких ролей актрисы можно выделить Аманду в «Стеклянном зверинце» по пьесе Теннесси Уильямса, Эдду в «Танго бабочки» Альдо Николаи, Лидию Жербер в «Старомодной комедии» Алексея Арбузова, Ольгу Берггольц в постановке «Как быстро кончается жизнь…», Сару Бернар в «Смехе лангусты» Джона Маррелла, Раневскую в «Вишневом саде» Антона Чехова и Мурзавецкую в «Волках и овцах» Александра Островского.

Информация о церемонии прощания и месте похорон будет сообщена позже.

Ольга Широкова родилась 12 декабря 1945 года. В 1967 году она завершила обучение в ГИТИСе (ныне РАТИ), где постигала актерское мастерство под руководством В. Остальского. В том же году она пополнила труппу МХАТ им. Горького, где прослужила 27 лет. С 1995 года была ведущей актрисой Московского театрального центра «Вишневый сад» под руководством Александра Вилькина.