Наро-Фоминск примет более тысячи участников конкурса «Радуга талантов»

Более тысячи певцов и танцоров выступят 1 и 2 ноября в Наро-Фоминске на областном конкурсе современного искусства «Радуга талантов». Победителей объявят на гала-концерте 4 ноября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Областной конкурс современного искусства «Радуга талантов» в 15-м сезоне установил собственный рекорд по числу заявок. В этом году организаторы получили 280 заявок со всего Подмосковья — на 24 больше, чем годом ранее. Члены отборочной комиссии единогласно отметили повышение уровня участников.

По итогам отбора эксперты выбрали 170 участников — сольных артистов и творческие коллективы из 26 муниципалитетов Московской области.

1 и 2 ноября более тысячи певцов и танцоров представят свои номера на сцене Дворца культуры «Звезда» в Наро-Фоминске. Конкурс завершится традиционным гала-концертом 4 ноября, в День народного единства. В этот день объявят имена победителей.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.