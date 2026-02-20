Наплевать на ПДД: элитный минивэн ждал Долину прямо на тротуаре в центре Москвы

Водитель певицы Ларисы Долиной нарушил правила дорожного движения в центре Москвы, припарковав элитный минивэн Toyota Alphard посреди тротуара. Его могут оштрафовать на 3 тыс. рублей, сообщает SHOT .

Ситуация, по словам очевидцев, произошла вечером 18 февраля. Toyota Alphard перекрыла дорогу людям рядом с выходом из Театра на Таганке.

Водитель прибыл за Долиной после мюзикла «Суини Тодд». В нем артистка играет Миссис Ловетт.

Автомобиль подъехал на максимально близко к дверям театра. Так машина ждала звезду на протяжении получаса. Затем Долина вышла и села внутрь. После этого водитель проехал по тротуару и как ни в чем не бывало съехал на проезжую часть. Происходящее попало на видео.

