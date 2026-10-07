«Нам нужно старое забыть»: Настасья Самбурская помирилась с Виктором Дробышем
Актриса и певица Настасья Самбурская помирилась с музыкальным продюсером Виктором Дробышем, сообщает «Звездач».
Последнее сотрудничество актрисы и Дробыша закончилось судебным разбирательством из-за контракта, по которому Самбурская должна была передавать 70% своих гонораров. В 2020 году Настасья заявила, что команда Дробыша не продвигает ее, а продюсер потребовал компенсацию за невыполнение обязательств.
Сегодня артистка внезапно появилась на пресс-конференции в честь предстоящего концерта «18 друзей Дробыша».
«Я у вас прошлый раз выступала, когда вам было 50 лет. Сейчас вам 60. Десять лет прошло! Что будем петь?» — спросила актриса.
«Песню новую. Нам нужно старое забыть», — ответил продюсер.
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