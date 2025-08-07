«Нам бы рока»: Фадеев рассказал историю появления Глюк’oZa

Известный российский музыкальный продюсер Максим Фадеев заявил, что идея бренда Глюк’oZa началась с обращения к нему экс-руководителя «Нашего радио» Михаила Козырева: тот позвонил ему и сказал, что на тот момент радиостанции не хватало тяжелого «настоящего» рока, сообщает Сноб .

По его словам, он занялся поисками идеи и музыканта и вышел на образ куклы — персонажа, в которого можно было нарядить актера. Но в итоге имидж Натальи Ионовой значительно отличался от этой задумки.

«Так сделать не получилось, потому что в то время зарабатывать можно было только на концертах. Естественно, все сделали себе эти кукольные головы и поехали под нашу фонограмму гастролировать по всей стране. Поэтому мне на „Фабрике звезд“ пришлось открыть Наташу, показать ее лицо», — объяснил Фадеев.

С Ионовой Фадеев познакомился на съемках фильма «Триумф». Тогда ей было около 14 лет, затем Фадееву удалось создать уникальную певицу при помощи очень дорогих клипов и оригинального образа.