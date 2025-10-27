«Наивное представление»: писатель рассказал о преследовании Бродского

Писатель Глеб Морев, автор новой книги «Иосиф Бродский: годы в СССР. Литературная биография» заявил, что во времена сталинского террора некоторым людям удавалось затеряться на просторах Советского Союза, но Бродскому побег из Ленинграда в Москву в 1963 году не помог, сообщает Сноб .

«Это наивные представления людей не только начала 1960-х, но даже более поздних советских лет о том, что их преследование со стороны государства может быть локальным, то есть может быть локализовано каким-то одним городом — например, Ленинградом. Бытовало убеждение, что если человек переместится, скажем, из столицы в провинцию (или наоборот, смотря где его собираются арестовать), то внимание властей к нему пропадет», — сказал исследователь.

По его словам, участие КГБ в процессе сразу засекретили: это была государственная тайна, а план изоляции поэта через статью о тунеядстве шел от полковника госбезопасности Петра Волкова, с этим предложением он летом 1962 года выступил в докладной записке.

При этом, несмотря на мифы о поддержке Бродского со стороны мировой общественности во время процесса, на самом деле, по словам историка литературы, шумиха за рубежом ему только шумела: государству все сложнее было выйти из ситуации без «потери лица».

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.