Награждение победителей «Зеленой премии» состоялось в Москве

Победителями премии становятся, те кто активно вносит свой вклад в экологию. Это общественные организации, крупные компании и простые люди, трепетно относящиеся к окружающей среде. В этом году на участие в премии было подано более 13 тыс. заявок.

«В этом году у нас появились номинации, которые от общего перешли к частному. У нас появилась номинация «Экосемья», поэтапное волонтерство. Хорошо забытое старое - юннаты. Я бы сказал, что сейчас мы можем увидеть усилия конкретных инициаторов проектов в общем большом деле, оно выросло значительно»,- заявил генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев.

По результатам «Зеленого рейтинга» Подмосковье и столица России разделили первое место. Второе - Нижегородская, а третье - Тульская. Кроме того ООО «Единый оператор экопунктов» со своим проектом «Экопункт» заняли первое место в номинации «Инициативы отраслевых компаний» на «Зеленой премии».

«Премия была создана для того, чтобы мотивировать лучшими практиками, те регионы, которые еще не справляются с задачами. Объективно мы видим, что Московская область и Москва - крупная агломерация смогла это сделать в условиях урбанизированной территории и крупной плотности населения. И это служит примером для других регионов», - отметил Буцаев.

Национальный центр «Россия» создан по распоряжению президента РФ в качестве приемника международной выставки-форума «Россия» и демонстрации достижений страны.