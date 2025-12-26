Надо держаться: Михалков рассказал, как правильно похмеляться
Режиссер Михалков: процесс опохмеления не должен превратиться в новое застолье
Фото - © Сергей Лаврентьев / Фотобанк Лори
Режиссер Никита Михалков в разговоре с корреспондентом Кремлевского пула Александром Юнашевым рассказал, что 1 января надо правильно похмеляться. Он также назвал это сложным процессом.
Кинематографист заявил, что от похмельного синдрома надо избавляться, опираясь на несколько факторов. В том числе процесс зависит от того, что было выпито накануне.
«Этот процесс так просто не определишь. В зависимости от того, когда ты встал, сколько времени ты провел за столом и так далее», — отметил Михалков.
Он добавил, что самое главное — чтобы процесс опохмеления не превратился в новую волну застолья.
