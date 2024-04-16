Надя Ручка из «Блестящих» рассказала о двух изнасилованиях

После школы и победы в конкурсе красоты в Киеве будущая певица отправилась в Москву из родного Никополя. В российской столице она не могла найти работу, были проблемы с деньгами и жильем.

В 18 лет, когда девушка училась в Москве, то приехала в Никополь на каникулы. Там она встретила бандита из местной группировки, который безуспешно ухаживал за красавицей в 11 классе. Ручка боялась отказать парню, поэтому посидела с ним в кафе и поговорила.

«Потом он повез меня домой и захотел остановиться у воды… Спортсмен, никогда не пил, он стал активней приставать и все. Я упиралась, как могла… Я просила, чтобы он так не делал, я не так представляла свой первый раз в жизни», — поделилась певица.

После этого молодой человек приехал за девушкой в Москву. Он доказывал, что Ручка — это любовь его жизни. В жизни будущей звезды начались травля, преследование, угрозы и звонки родителям. Мужчина оставил ее в покое только тогда, когда его собственные друзья вступились за жертву.

История с изнасилованием повторилась с другим человеком. Компания собиралась пойти в кино. Мужчина подвозил Ручку, по дороге заехал домой переодеться и предложил подождать его в квартире, чтобы не сидеть одной в авто.

«Он на столе что-то употребил и потом от столика на коленях переполз ко мне… Он менялся на глазах, лез ко мне. А потом говорит: „Я тебя сейчас с балкона выкину. Или будет по-моему, или вылетишь отсюда“… Было все то, что происходит с женщиной, когда ее хватают и пытаются взять силой», — рассказала артистка.

После этого она замкнулась, перестала общаться с друзьями и начала пить, несколько раз пыталась совершить суицид. Ее поддерживал только учитель по вокалу.