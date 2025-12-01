Надежда Бабкина отказалась от шикарного застолья на Новый год

Надежда Бабкина — про Новый год: излишняя роскошь сейчас не нужна

Создатель и руководитель ансамбля «Русская песня», народная артистка России Надежда Бабкина поделилась, что Новый год — это ее любимый праздник, и рассказала, как планирует его отметить в этот раз, сообщает Общественная Служба Новостей .

Звезда заблаговременно записывает свои выступления для новогодних телепередач, чтобы в ночь с 31 декабря на 1 января разделить радость праздника со своими близкими.

По ее словам, ей доставляет огромное удовольствие лично готовить праздничные блюда для новогоднего стола.

«Нет у меня никаких помощниц, поваров. Все я лично должна состряпать, чтобы все с удовольствием ели. Стол праздничный — самый традиционный. Это сельдь под шубой, оливье, напитки, горячие блюда, мясо запеченное, фрукты и десерты. А что еще нужно? Излишняя роскошь сейчас не нужна», — отметила Бабкина.

Она подчеркнула, что в этом году сделала выбор в пользу искусственной елки, поскольку заботится об экологии и стремится сохранить лес.

