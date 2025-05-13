В небо над Клином поднимется огромный российский флаг. Акция состоится 14 мая 2025 года во время торжественной церемонии открытия VIII Фестиваля воздухоплавания «Город на ладони», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Российский триколор, площадью 400 кв. м, поднимут над городом как посвящение Защитникам Родины и в рамках мероприятий 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Несколько аэростатов закрепят между своими бортами огромный флаг России. При благоприятном ветре аэростаты пронесут триколор во время всего полёта, либо зависнут в высоте над одной точкой.

Церемония открытия фестиваля воздухоплавания и праздничный полет запланированы на 14 мая 2025 года, начало 18.00.

Место встречи — городской округ Клин, стадион поселка Чайковского (за клубом «Времена года»). Вход свободный.

В рамках Фестиваля воздухоплавания в Клину с 14 по 19 мая 2025 года также пройдут:

— Кубок выдающегося Российского воздухоплавателя Ю. П. Тарана — «Звезда Юрия Тарана»

— 8-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту среди женщин

— 18-й чемпионат Московской области по воздухоплавательному спорту,

— Кубок фестиваля «Город на ладони».

В этом году в соревнованиях примут участие более 20 экипажей тепловых аэростатов. Поддержать спортсменов Московской области приедут опытные воздухоплаватели из Москвы, Калуги, Великих Лук, Великого Новгорода, Кунгура, Рязани, Костромы и других городов России.

Спортивная дирекция фестиваля планирует предложить аэронавтам максимальное количество разнообразных заданий: на точность, скорость и время полета. Главный судья соревнований — вице — президент Федерации воздухоплавательного спорта России Зименко Георгий Фёдорович. Георгий является опытным пилотом, неоднократным рекордсменом России, входит в состав сборной России, также имеет статус судьи 1 категории. Он намерен приблизить формат соревнований к чемпионатам мира и Европы.

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