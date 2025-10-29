Началась реставрация памятника Пушкину на площади Искусств в Петербурге

Работы по реставрации памятника Пушкину в Петербурге завершат до конца года

В Санкт-Петербурге стартовала реставрация памятника поэту Александру Пушкину на площади Искусств. Специалисты уже приступили к демонтажу плит и гидроизоляции, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В Государственном музее городской скульптуры сообщили, что реставраторы частично демонтировали плиты отмостки памятника Пушкину. Сейчас ведутся работы по гидроизоляции основания.

В дальнейшем специалисты планируют укрепить фундамент, выровнять плиты, восстановить гранит, заменить поврежденные вставки и обновить золочение надписи. Скульптуру поэта, на которой также есть повреждения, закроют реставрационными лесами и начнут приводить в порядок.

«Особое внимание будет уделено тем частям скульптуры, которые сильнее всего пострадали от птиц, — это голова, лицо и руки», — пояснили специалисты музея.

Памятник Александру Пушкину был установлен на площади Искусств в 1957 году. Его авторами стали скульптор Михаил Аникушин и архитектор Василий Петров. Последняя реставрация монумента проводилась в 2007 году.

Кроме того, специалисты обследуют Цусимский обелиск в Никольском саду и готовят документы для его реставрации. Также планируется укрепить постамент и очистить от загрязнений бронзовый бюст Надежды Крупской у Дворца культуры ее имени.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.