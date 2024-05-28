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На выставке в Зарайском музее представлена нотная тетрадь середины XIX века

На выставке «Пушкин и Виельгорский» в Зарайском музее представлена нотная тетрадь середины XIX века, раскрытая на чернильных записях одного из романсов Виельгорского, передает пресс-служба администрации городского округа.

Поэт Александр Пушкин охотно помогал графу Михаилу Виельгорскому разработать сюжет оперы «Цыгане», связанный с Отечественной войной 1812 года, — он даже написал по просьбе графа «Песню цыганочки». Виельгорский был автором нескольких романсов.

Почувствовать атмосферу «золотого века русской культуры» и увидеть предметы того времени можно на выставке «Пушкин и Виельгорский».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.