На выставке в «Эрарте» представят культурологическое исследование человека

В музее современного искусства «Эрарта» в Санкт-Петербурге откроется выставка, посвященная культурологическому исследованию человека в качестве другого биологического вида, сообщает «Бриф24» со ссылкой на пресс-службу культурного учреждения.

В основу проекта легли автопортреты, реальные фотографии и изображения, сгенерированные искусственным интеллектом.

«Музей „Эрарта“ представляет выставку Rosemary — лабораторию женских образов, где генеративные алгоритмы встречаются с биологическими формами и создают существ, которые кажутся одновременно живыми и нереальными», — отмечается в сообщении.

Автором работ выступает фотограф Анастасия Воробьева, известная под творческим псевдонимом Rosemary. Центральной темой ее новой серии «Rosemary. Симбиоз» является противостояние экзистенциальному ужасу, поиск внутренней гармонии и самодостаточности.

«Эрарта» — самый масштабный частный музей современного искусства в России. Его постоянная коллекция включает около 3 тыс. произведений, созданных более чем 300 российскими художниками. Также в музее можно ознакомиться с авторскими разработками «Эрарты», такими как тотальные инсталляции U-Space, «Озвученные истории картин», «Изолитератур» и «Изоанимация».

