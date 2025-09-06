На Венецианском кинофестивале названы победители

«Золотого льва» 82-го Венецианского кинофестиваля получил фильм «Отец, мать, сестра, брат» Джима Джармуша.

Серебряного льва удостоен документальный фильм «Голос Хинд Раджаб», повествующий о трагической гибели палестинской девочки — работе, сочетающей художественную выразительность с гуманистическим посылом.

Лучшим режиссером признан Бенни Сафди за драму «Крушащая машина». Приз за лучшую мужскую роль получил Тони Сервилло в фильме «Благодать». Лучшей актрисой названа Синь Чжилэй за работу в ленте «Солнце восходит для всех нас».

Жюри фестиваля отметило художественную смелость и эмоциональную глубину работ, поднимающих важные вопросы современности.