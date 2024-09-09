На улицах Реутова появились необычные арт-объекты

Жители Реутова заметили на улицах пиксельную графику. Автор панно рассказал, что идею подсмотрел в Смоленске и решил реализовать ее в Подмосковье, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новый объект появился в парке за ДК «МИР». Ко дню рождения наукограда художник подарил городу надпись «Реутов» в пиксельной графике. Работа состоит из 1100 элементов. На ее создание у молодого человека ушло три дня.

До этого молодой художник собрал в Реутове еще несколько таких панно. Самыми известными из них стали «Уточки».

Размещение арт-объектов на улицах города становится популярным способом преобразования общественных пространств и привлечения внимания к искусству. Однако важно помнить, что для установки таких объектов необходимо получить разрешение владельца территории. Это может касаться как государственных, так и частных земель.

«У любой поверхности города есть владелец, поэтому размещение любого арт-объекта необходимо согласовывать. Сотрудничество с владельцами территории поможет более качественным и привлекательным арт-объектам, которые станут настоящей частью городской культуры», — пояснила сотрудник администрации Реутова Анастасия Николаенко.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.