На Тверском бульваре открылась фотовыставка «Золото Африки»

3 июня в Галерее Российского фонда мира на Центральной аллее Тверского бульвара Москвы открылась фотовыставка Дмитрия Евсеева «Золото Африки», передает пресс-служба организаторов.

Автор выставки — известный российский фотохудожник, мастер анималистической фотографии, путешественник. Эта фотовыставка — 76-я в серии проектов Галереи Российского фонда мира на Тверском бульваре — переносит в мир, где время течет иначе. В мир, где львиный рык заменяет шум машин, а танцы фламинго — суету соцсетей. Африка — колыбель человечества, но ее истинные хозяева — те, кто правит здесь миллионы лет: элегантные кошки, невозмутимые слоны, мощные суровые буйволы, до смешного похожие на людей обезьяны, изысканные жирафы.

На торжественной церемонии открытия выступили Первый заместитель Председателя Правления Международного общественного фонда «Российский фонд мира» Елена Сутормина, Председатель Совета фонда развития искусства и фотографии им. Петра Барышникова Николай Канавин, автор экспозиции Дмитрий Евсеев.

Куратор выставки Елена Перегуда провела для собравшихся увлекательную экскурсию по экспозиции.

«Я снимаю не животных — я снимаю душу планеты», — говорит о своем проекте его автор.

Выставка организована Российским фондом мира при участии фонда развития искусства и фотографии им. Петра Барышникова и Центра ПроЛаб. Она продлится до 30 июня 2025 года.