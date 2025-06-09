В Серпухове прошел фестиваль «Купеческий вкус»

На территории Серпуховского историко-художественного музея прошел фестиваль «Купеческий вкус». На площадке возле Каретного сарая каждый мог окунуться в уникальные времена купеческого гостеприимства и традиций. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Серпуховский историко-художественный музей, расположенный в купеческом особняке, активно сохраняет наследие семьи Мараевых и популяризирует купеческие традиции. Популяризация наследия семьи Мараевых, купеческих гостеприимных традиций — одна из важных целей, которую ставит перед собой Серпуховский музей

На фестивале царила атмосфера танцев и веселья: ярмарка изделий ручной работы, дегустация чая и фермерской продукции — жители вместе встретили лето с улыбками и радостью.

Приятным завершением праздника стал показ спектакля «Вишневый сад», который представила молодежная труппа театральной студии «Маска» из деревни Большое Грызлово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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