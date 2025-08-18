На территории бывшего СИЗО «Кресты» начнут изыскательные работы

В Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) рассказали, что выдано разрешение на комплексные научно-исследовательские и изыскательские работы на территории бывшего следственного изолятора «Кресты», сообщает газета «Петербургский дневник» .

«На основании итогов этих работ в том числе будет разрабатываться Государственная историко-культурная экспертиза и последующий проект реставрации и приспособления объекта», — добавили в ведомстве.

Стоит отметить, что ранее власти города рассказывали, какие места бывшего СИЗО сейчас находятся под охраной. Среди них отметили входные здания с квартирами надзирателей, административные здания с церковью Святого Александра Невского, два крестообразных корпуса камер, три дома для надзирателей, прачечная, ледник, здания бани, кухни, пекарни, административное здание больницы и постройки для заразных.

Тогда еще в ведомстве заявляли о том, что государственная историко-культурная экспертиза не назначена по комплексу. В связи с этим разговор об охране объекта не начинался.