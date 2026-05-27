На телеведущую Бородину напали клещи в Алтайском крае

Телеведущая Ксения Бородина в профиле Instagram* опубликовала историю с отдыха в Алтайском крае с подругами. Она «встретилась» с двумя клещами.

Звезда рассказала, что карабкалась к водопаду. Во время этого столкнулась с двумя клещами.

Их телеведущая увидела благодаря тому, что носила белые штаны. При этом еще один клещ остался с Бородиной до гостиницы.

«Хорошо, что впиться не успел», — написала звезда.

На другой истории телеведущая поделилась, что после инцидента надела костюм «антиклещ».

* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской, террористической и запрещенной.

