На телеведущую Бородину напали клещи в Алтайском крае
Телеведущая Ксения Бородина в профиле Instagram* опубликовала историю с отдыха в Алтайском крае с подругами. Она «встретилась» с двумя клещами.
Звезда рассказала, что карабкалась к водопаду. Во время этого столкнулась с двумя клещами.
Их телеведущая увидела благодаря тому, что носила белые штаны. При этом еще один клещ остался с Бородиной до гостиницы.
«Хорошо, что впиться не успел», — написала звезда.
На другой истории телеведущая поделилась, что после инцидента надела костюм «антиклещ».
* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской, террористической и запрещенной.
