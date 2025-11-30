На сцене Серпуховского театра состоялся патриотический спектакль «Ради жизни»

сегодня в 17:04

29 ноября Серпуховский музыкально-драматический театр принял коллектив Череповецкого Театра для детей и молодежи, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках федеральной программы «Большие гастроли» при поддержке Министерства культуры РФ и Росконцерта был представлен спектакль «Ради жизни» по поэме Александра Твардовского «Василий Тёркин» режиссера Татьяны Шестериковой.

Этот творческий обмен — ответный визит, укрепляющий культурные связи между городами. В октябре серпуховская труппа с большим успехом выступила на сцене череповецкого Дворца металлургов.

В Год защитника Отечества эта постановка нашла живой отклик в сердцах серпуховских зрителей. Зал, объединенный памятью о подвиге Герое, провожал артистов овациями.

«Этот визит стал не просто культурным обменом, а важным патриотическим событием, укрепляющим связь поколений и городов», – сказала заместитель главы Городского округа Серпухов Оксана Лебедева.