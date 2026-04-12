На сцене Подольского драмтеатра коллективы из Ирана и Вьетнама покажут свои постановки по пьесе Чехова

Театральные коллективы из других стран приедут в округ в рамках фестиваля «Мелиховская весна». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Иранская группа «Чайка» впервые в России 26 мая представит спектакль «Константин Гаврилович Треплев» по чеховской «Чайке». Русская классика в постановке соединилась с музыкой и культурой южного Ирана — на сцене выступят трое актеров из этой страны и один из России.

27 мая свою версию «Чайки» привезет вьетнамский театр «Ле Нгок» с режиссером Буй Нху Лай. Их спектакль — живой пример того, как чеховская пьеса выглядит через призму азиатской культуры.Также на сцене Подольского драматического театра 30 мая Нижнетагильский театр кукол покажет свою «Каштанку» — с куклами, видеопроекциями, теневым театром и живыми актерами.

Сами подольчане 23 мая представят комедию «Белка в клетке» — инсценировку по чеховским рассказам о трудностях, чувствах, нелепых ситуациях и трагедиях маленького уездного городка.

