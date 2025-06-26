На скандальный спектакль с Самбурской запретили пускать подростков

В июне 2025 года спектакль «Охота на мужчин», который показывают на протяжении уже нескольких лет, столкнулся с волной общественного осуждения. Катализатором послужила откровенная сцена с участием актеров Станислава Бондаренко и Настасьи Самбурской, изображающих прелюдию к интимной близости с элементами БДСМ, сообщает «Абзац» .

Прокуратура Санкт-Петербурга ввела запрет на посещение данной скандальной постановки лицами, не достигшими совершеннолетия.

«По поручению прокуратуры Ленинградской области комитетом по культуре и туризму Ленинградской области, подведомственным учреждением которого является ЛО ГБУК „Драматический театр на Васильевском“ филиал „Дворец искусств Ленинградской области“, возрастной ценз на показ спектакля изменен с 16+ до 18+», — говорится в решение ведомства.

Эротический спектакль «Охота на мужчин», в котором задействованы полуобнаженные актеры, впервые вызвал резонанс в 2019 году. В то время труппа прибыла в Дагестан с целью представить свою работу, однако вызвала лишь негодование среди местного населения.