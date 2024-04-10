На Шри-Ланке восхитились документалкой о детях-сиротах из Донбасса

Режиссер Гузь: на Шри-Ланке хотят больше узнать о жизни людей в Донбассе

Режиссер Вячеслав Гузь отметил, что фестиваль документальных фильмов «RT.Док: Время героев» в Шри-Ланке вызвал большой интерес у местных жителей и позволил им увидеть альтернативную сторону конфликта на Украине. Автор киноленты «Второе детство», рассказывающей о донбасских детях-сиротах, в беседе с RT рассказал о положительной реакции шриланкийцев на его работу.

По словам Гузя, жители Шри-Ланки были благодарны за возможность узнать о событиях, которые западные СМИ не представляют в полной мере. Они оценили фильм и даже попросили проводить новые показы похожих работ, чтобы продолжить знакомиться с жизнью жителей Донбасса. Сам фестиваль также стал запоминающимся событием для иностранных зрителей.

«Люди запомнили этот фестиваль. И мало того, они просили еще, чтобы это не было разовой акцией. <…> Зал был полный, очень много людей пришло», — поделился Гузь.

Международный фестиваль «RT.Док: Время героев» проходил в Русском доме в Коломбо — крупнейшем городе Шри-Ланки — и объединил три документальных фильма, посвященных конфликту на Украине. В центре внимания были не только политические события, но и истории обычных людей, оказавшихся втянутыми в конфликт.

Показ фильмов на фестивале привлек большую аудиторию, и более 250 человек собрались в киноконцертном зале Русского дома. Суммарно фестиваль «RT.Док: Время героев» прошел уже в 16 странах.