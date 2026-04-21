На певиц Зару и Пелагею подали в суд из-за песни «Белым снегом»

Потомки композитора Евгения Родыгина подали в суд на певиц Зару и Пелагею. Причиной стало исполнение артистками на федеральном канале песни «Белым снегом», сообщает «112» .

Наследники композитора уверены, что исполнение песни знаменитостями — нарушение права на музыкальное сопровождение. Авторами композиции являются Родыгин и Григорий Варшавский.

Они требуют, чтобы Зара и Пелагея не только удалили публикации, но и выплатили денежную компенсацию. При этом сумма, которую хотят взыскать родственники со звезд, не разглашается.

Ранее потомки Родыгина уже пытались судиться по этому вопросу, однако иск вернули из-за неподсудности дела.

