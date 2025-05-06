На набережной в Кашире появился новый арт-объект

Новый арт-объект появился на набережной в Кашире. Масштабное граффити с изображением родника и ярких, сочных листьев было создано каширским стрит-арт художником Иваном Карамновым. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Это не первая работа Ивана в Кашире. Ранее он нарисовал на стене дома по улице Садовая, 1к3 мурал, посвященный воинам, погибшим в зоне проведения специальной военной операции. Чтобы точнее перенести рисунок на полотно такого размера, художник использовал собственную технику разметки. Идея мурала — сохранить память о защитниках Отечества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояний помогают. И дальше мы будем проявлять максимальную чуткость и внимание как к семьям, так и к детям», — подчеркнул Воробьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.