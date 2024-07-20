На модернизацию библиотек Петербурга направят почти полмиллиарда рублей

В Санкт-Петербурге на сегодняшний день работает 201 государственная и общедоступная библиотека, на модернизацию которых потратят около полумиллиарда рублей, сообщает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил библиотеку им. Бориса Лавренева, которую реконструировали в рамках городского проекта «Родной город» еще в 2022 году. Глава города прибыл в учреждение в ходе рабочего объезда Петроградского района.

Беглов отметил, что библиотеки становятся культурными центрами, куда люди приходят отдохнуть и узнать что-то новое. В последние годы библиотека на Карповке привлекает внимание большого количества людей. Благодаря открытой планировке в здании появилась возможность оборудовать коворкинг.

Программа по модернизации петербургских библиотек завершится уже в следующем году. А до конца 2024 года планируют провести модернизационные работы в 179 библиотеках на сумму почти в 500 млн рублей.