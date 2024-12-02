На конкурс «Новогодняя почта» отправили более 3,5 тыс рисунков

«Петербургский дневник» завершил прием работ на традиционный конкурс рисунков «Новогодняя почта». В этом году ключевыми темами для детских иллюстраций стали «Новогодний Петербург будущего» и «Петербург — мегаполис XXI века», сообщает газета «Петербургский дневник» .

Юные авторы воображали, какой станет Северная столица через 5, 10 и даже 100 лет, как изменятся известные архитектурные символы города и какие новые сооружения могут появиться.

Конкурс проходил на платформах «Петербургского дневника» с 13 по 28 ноября. Было получено свыше 3,5 тысячи рисунков из разных уголков страны. Авторы лучших работ будут награждены памятными подарками, а их творения станут частью ограниченной серии новогодних открыток, которые можно будет отправить без оплаты в любую точку России с Дворцовой площади.

Генеральный директор информационно-издательского центра правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр» — главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов — отметил, что с каждым годом интерес к «Новогодней почте» возрастает. Количество поступивших открыток значительно увеличилось по сравнению с предыдущими годами. В этом году, по указу президента России, отмечается Год семьи. Команда «Петербургского дневника» рада предоставить петербуржцам и гостям города возможность отправить оригинальные открытки с великолепными детскими рисунками своим близким.

«Новогодняя почта» — это проект «Петербургского дневника» и «Почты России», который стартовал в 2021 году и был одобрен правительством Санкт-Петербурга. В рамках этой инициативы все желающие могут бесплатно отправлять новогодние открытки из центра города. За время работы «Новогодней почты» было доставлено более 130 тысяч открыток по России.