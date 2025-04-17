На Кавминводах снимают продолжение сериала «Любопытная Варвара»

В живописных местах Кавказских Минеральных Вод сейчас полным ходом идет работа над вторым сезоном семейного сериала «Любопытная Варвара». В новых сериях юная сыщица столкнется с достойной соперницей — такой же неутомимой любительницей детективных расследований, сообщает «Победа 26» .

Режиссер картины Юрий Коробейников известен операторскими работами в таких успешных проектах, как «Метод», «Интерны», «Холоп 2», «СашаТаня» и «Слово пацана. Кровь на асфальте». Он поделился информацией об отличительных чертах предстоящего сезона и заверил, что команда приложит все усилия, чтобы сохранить атмосферу и стиль, полюбившиеся зрителям в первых эпизодах.

В новых сериях Варваре Смородиной предстоит разгадать тайну загадочной собаки, преследующей известного писателя, найти вандалов, испортивших памятник М. Ю. Лермонтову, и вступить в состязание с Ангелиной Абрикосовой за звание победителя в конкурсе «Юный сыщик».

Съемочный процесс проходит в Пятигорске, Кисловодске, Железноводске и Ессентуках — он завершится в середине мая. Режиссер поделился, что планируется также третий сезон.

Первые серии «Любопытной Варвары» были представлены зрителям в 2024 году. Производством сериала занимается кинокомпания «Карго» по заказу онлайн-кинотеатра Wink. Проект быстро завоевал популярность у зрителей разных возрастов, покорив их увлекательными сюжетами и атмосферой беззаботности.

В центре повествования — энергичная школьница Варвара, блестяще раскрывающая сложные преступления. Роль Варвары исполняет 11-летняя Полина Айнутдинова. В первом сезоне ключевые взрослые роли сыграли известные актеры: Людмила Артемьева, Виктор Бычков, Михаил Тарабукин и Олеся Железняк.