На главных новогодних елях Шатуры зажгли праздничные огни

В субботу, 13 декабря, жители и гости округа присоединились к замечательному зимнему событию — зажжению огней на новогодних елках, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Главными площадками мероприятия по традиции стали Шатура, Рошаль и Дмитровский Погост.

В Дмитровском Погосте во время праздничной программы «Засверкай огнями, Елка!» для сельчан и гостей показали яркое представление. Развлекали детей сказочные герои.

В Рошале на площади СКЦ «Рошаль» для гостей мероприятия подготовили яркую и насыщенную программу: театрализованное представление, зимние игры и забавы, новогодние мастер-классы.

В Шатуре зажжение огней на главной городской новогодней ели состоялось в сквере «Олимпийский».

«Дорогие друзья, мы все в ожидании самого волшебного и самого любимого праздника с детства — Нового года. Мы наряжаем наши города и населенные пункты для того, чтобы порадовать друг друга. Я хочу, чтобы волшебные огни наших центральных елок подарили нам в первую очередь ежегодную надежду на волшебство, и желаю каждому из вас загадать самые сокровенные желания под нашими чудесными красавицами. Пусть ваши желания обязательно сбудутся! С наступающим Новым Годом!» — поздравил шатурян глава округа Николай Прилуцкий с наступающим Новым годом.

Гостям праздника показали сказочный спектакль «Как богатырь Новый год спасал». В сквере работала новогодняя ярмарка, где желающие могли приобрести подарки к празднику.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.