На Гавайях госпитализировали 86-летнего Чака Норриса

сегодня в 20:56

Американский актер и мастер боевых искусств Чак Норрис попал в больницу на Гавайях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на TMZ.

Предварительно известно, что 18 марта 86-летний Норрис занимался физической активностью на острове, общался по телефону с другом, чувствовал себя хорошо и делился шутками, но затем возникла необходимость в срочном врачебном вмешательстве.

Источники не раскрыли конкретных деталей произошедшего с актером. По информации портала, его текущее состояние настроения оценивается как положительное.

Массовый зритель знает Чака Норриса по ролям в фильмах «Путь дракона», «Кодекс молчания» и «Безмолвный гнев».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.